В Украине госдолг уменьшился до 44% ВВП

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В Кабмине сообщили, что в Украине госдолг уменьшился до 43,8% ВВП

В отчете Кабинета министров Украины за 2019 год сообщается, что государственный долг на конец 2019 года уменьшился с 52,2% до 43,8% ВВП, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что затраты на обслуживание государственного долга в 2019 году были на 26 млрд грн ниже плановых расходов, что связано с изменением графика заимствований, уменьшением ставок и использованием долгосрочных инструментов.

В Кабмине также сообщили, что расходы по госдолгу уменьшились на 7 млрд грн из-за укрепления гривни. В то же время, заимствования общего фонда госбюджета за 2019 год достигли 409,8 млрд грн, что на 1,2% больше планового показателя.

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Напомним, ранее сообщалось, что объем государственного долга Украины за 2019 год в гривневом эквиваленте уменьшился на 170,17 млрд грн до 1,998 трлн грн.