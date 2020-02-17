Минэкономики презентовало стратегию экономического роста

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Тимофей Милованов презентовал стратегию экономического роста

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов презентовал правительственную экономическую стратегию по обеспечению роста через увеличение инвестиций , информирует enovosty.com/news.

Милованов подчеркнул, что в ближайшей перспективе Украине необходимо привлечь не менее, чем 50 млрд долл инвестиций. Инвестиции необходимо направить в технологии, людей, рынок капитала и другие направления. Министр отметил, что правительство будет использовать положительный опыт привлечения инвестиционных ресурсов, который уже есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.

Милованов отметил, что привлечение 50 млрд долл позволит не только увеличить экономический рост на 40%, но и уменьшить износ основных фондов с 60% до 48%.

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Напомним, ранее сообщалось, что Милованов планировал в ближайшие пять лет не только привлечь иностранные инвестиции, но и увеличить внутреннее инвестирование.