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Стало известно, как изменились цены в Украине за девять лет

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Больше всего за последние девять лет подорожали коммунальные услуги в Украине. В Госстате также рассказали о том, как изменились другие цены в стране

За девять лет в Украине общая инфляция оказалось на уровне 173,8 процентов. Такими показателями поделилась Государственная служба статистики Украины. Там констатировали, что за этот период в стране выросли цены в 2,7 раза, информирует enovosty.com/news.

Ведомство обнародовало данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2019 года в сравнении с декабрем 2010 года.

В ведомстве рассказали о том, что за жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо с 2010 года пришлось платить на 440 процентов больше. Алкоголь и табачные изделия выросли в цене на 290,2 процентов, транспорт подорожал на 211,5 процентов, рестораны и гостиницы – на 151,9 процентов. Образование подорожало на 146,6 процентов, медицина на 145,7 процентов. Одежду и обувь в период с 2010 по 2019 года стало дороже покупать на 56,2%, за отдых и культуру нужно заплатить на 102,1 процентов больше. А вот больше всего выросли в цене коммунальные услуги, на стоимость которых сетуют украинцы.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что инфляция в Украине в последний год побила рекорд.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 131

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