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Электроэнергия подорожала в два раза. Кого коснутся новые тарифы?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Электроэнергия подорожала в два раза. Кого коснутся новые тарифы?
 
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Предприятиям подняли тариф на электроэнергию сразу в два раза, но этот тариф не будет касаться населения

Нацкомиссия осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг решила отменить ночной тариф на поставку электроэнергии для предприятий. Информация об этом появилась на сайте НКРЭКУ. Уже с первого месяца этого года предприятиям не разрешено покупать за полцены ночную электроэнергию. , информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе регулятора обратили внимание на то, что новый тариф не затрагивает украинское население, для которого пока что ничего не меняется. Чиновники считают, что отменить ночную экономию необходимо из-за того, что это даст возможность сократить перекрестное субсидирование между разными категориями потребителей сразу на 3,5 миллиардов гривен.

«Ночные тарифы» в Украине появились в феврале 2015 года. С их помощью предприятия могли платить в два раза дешевле за электроэнергию, потребленную с 23 ночи и до семи часов утра.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 114

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