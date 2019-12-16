Мы стоим на пороге глобальных изменений, — Алексей Кущ

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США и Китай договорились о перемирии в торговой войне

С вопросом относительно значения окончания торговой войны между США и Китаем на мировую экономику и экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, финансовому аналитику Алексею Кущу, информирует enovosty.com/news.

Алексей Куш сообщает, что торговое соглашение между США и Китаем еще не заключено

“Пока существуют только предварительные договоренности. Однако, торговая война между США и Китаем уже внесла коррективы в мировую экономику и мы видим существенное замедление мировой торговли. А мировая торговля является одним из основных драйверов экономического роста. И если в этом году замедляется мировая торговля, то в следующем году можно ожидать замедление мирового ВВП.

Но, к сожалению, торговая война между США и Китаем является вторичным процессом. То есть она не является изначальным фактором. Поэтому как сама торговая война, так и ее прекращение оказывают опосредованное влияние на динамику мировой экономики. Потому что причина торговой войны лежит, например, не в субъективных предпочтениях Трампа, а лежит в плоскости объективной реальности.

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Мы сейчас стоим на пороге нового экономического цикла и перехода к новому технологическому укладу. Как показывает мировая экономическая история, такие структурные сдвиги всегда сопровождаются ломкой устоявшихся технологических цепочек, торговых связей, операционных связей. Эта модель глобального мира будет трансформироваться в своеобразную модель глобальной дефрагментации, когда выживать будут отдельные конгломераты экономически объединенных стран. А торговая война является побочным продуктом этих тектонических сдвигов.

Поэтому прекращение торговой войны может улучшить какие-то тактические показатели роста мировой экономики. Но стратегически оно ни на что не повлияет. А мы стоим на пороге глобальных изменений, которые будут формировать уже новый рельеф мировой экономики», — Алексей Кущ