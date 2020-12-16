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Госпредприятие «Артемсоль» в два раза увеличило прибыль

Главная » Последние новости » Новости экономики » Госпредприятие «Артемсоль» в два раза увеличило прибыль
 
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Государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» по итогам ноября 2020 года получило 6,8 миллиона гривен чистой прибыли. Этот результат в 2 раза выше, чем среднемесячный показатель чистой прибыли в 2020 году.

За 11 месяцев 2020 года ГП «Артемсоль» получило 37,8 миллиона гривен чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ноябре этого года также выросли отчисления налогов и сборов. Так, ГП «Артемсоль» перечислило в бюджеты 68,8 миллиона гривен, что также в 2 раза превышает аналогичный среднемесячный показатель 2020 года. По результатам 11 месяцев отчисления в бюджеты всех уровней составили 414,7 миллиона гривен.

Что касается производства, то соледобывающее предприятие в ноябре 2020 года выпустило 132,9 тысячи тонн соли. Этот показатель стал самым высоким за 11 месяцев этого года.

«Сейчас ГП «Артемсоль» переживает непростой период, но имеет большой потенциал развития. Нами разрабатывается комплексная программа оздоровления предприятия, которая включает повышение прибыльности, модернизацию производства, принцип «открытости» с контрагентами, поднятие заработных плат работников. Оперативные меры уже показали свою эффективность. Мы видим рост производственных и финансово-экономических показателей в ноябре. Наша задача — продолжить эту тенденцию», — отмечает руководитель ГП «Артемсоль» Виктория Луценко.

Напомним, в октябре 2020 года Минэкономики назначило и.о. директора ГП «Артемсоль» Викторию Луценко. В.И. Луценко уже возглавляла предприятие в 2017 и 2018 годах. За этот период в ГП «Артемсоль», кроме роста производства, был получен рекордный показатель чистой прибыли, который составил 213 миллионов гривен. Для сравнения в 2019 году этот показатель составил 23 миллиона гривен. Кроме того, тарифные ставки и должностные оклады работников повысились на 20%, а среднемесячная заработная плата выросла в 1,5 раза.

Справка: ГП «Артемсоль» — одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации пищевой соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП «Артемсоль» находятся в г. Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 208

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