Карантин выходного дня: Сколько потеряли рестораны в первый «закрытый» уикенд

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В первые выходные ужесточенного карантина в Украине заведения общепита не досчитались 27% выручки

В первые «закрытые» выходные в режиме усиленного карантина заведения общепита в Украине потеряли 27% выручки. В целом же за неделю оборот уменьшился на 10%. Такими данными поделилась компания Poster, которая провела исследование, информирует enovosty.com/news.

Традиционно, на субботу-воскресенье приходится основная часть дохода у ресторанов, кафе, баров, пиццерий и кальянных. За субботу и воскресенье рестораны получают 41% своего недельного оборота, бары — 40%, пиццерии и кальянные — 35%, фастфуд-заведения — 31%, кондитерские — 30%.

На выходных полиция активно штрафовала нарушителей среди которых были заведения общественного питания, торгового обслуживания, ночные клубы, спортзалы, фитнес-центры, ТРЦ и т.д. Чаще всего новые правила нарушали предприниматели во Львовской области.

В результате, в начале новой рабочей недели стало известно о том, что лидеры всех фракций и групп ВРУ предложили парламенту призвать КМУ отменить решение о введении карантина по субботам и воскресеньям. Кроме того, в понедельник 16 ноября, в столице около Верховной Рады предприниматели, требующие у парламентариев отменить карантин выходного дня, продолжают митинговать.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что меньше всего от карантина выходного дня пострадают кофейни и пекарни. Больше всего — рестораны, бары и кальянные.