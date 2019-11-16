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Индекс Dow Jones установил новый исторический рекорд

Главная » Последние новости » Новости экономики » Индекс Dow Jones установил новый исторический рекорд
 
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Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал рекордно высокий рост. Он увеличился на 0,80%.

Индекс Dow Jones впервые достиг показателя в 28 004 пунктов. Это подтверждают данные с торгов. Специалисты также добавили, что зафиксирован рост индекса на 0,80%, информирует enovosty.com/news.

Такому событию очень рад президент США Дональд Трамп. Свой восторг он уже выразил в Твиттере. В своем посте он отметил, что достигнут «исторический максимум». «Работа, работа, работа», — подытожил Трамп.

Добавим, что в текущем году Dow Jones уже обновлял рекордный максимум. Происходило это в июле. Тогда индекс преодолел показатель 27 000 пунктов.

Справка. Индекс Dow Jones (промышленный индекс Доу-Джонса) является одним из важнейших и старейших фондовых показателей. Он был создан Чарльзом Доу. Его разработали для того, чтобы отслеживать уровень развития промышленности фондовых рынков США. Индекс строится на базе анализа 30 самых крупных компаний Америки.

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Первые версии Dow Jones появились в 1884 году. Тогда он включал в себя стоимость акций девяти железнодорожных компаний, а также двух промышленных.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 182

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