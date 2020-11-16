Часть украинцев в 2021 ждёт неприятный пенсионный «сюрприз»

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Часть украинцев уже в январе 2021 года ждет неприятный сюрприз, связанный с пенсионными выплатами

В начале следующего года 60-летние украинцы, которые не заработали необходимый трудовой стаж, перестанут получать специальную социальную выплату, доступную им сейчас, информирует enovosty.com/news.

Информация об этой пенсионной неожиданности содержится в постановлении Кабинета министров под номером 1098, которое было принято в пакете с пенсионной реформой в 2017-м году. К этому шагу в стране подходили несколько лет, чтобы создать более мягкий период внедрения новых правил.

По словам экспертов, сегодня права на специальную пенсию имеют украинцы, у которых нет достаточного трудового стажа. Ситуация состоит в том, что в стране для того, чтобы выйти на пенсию в шестьдесят лет, в этом году необходимо иметь не меньше 27 лет стажа. Если же человек проработал от 17 до 27, ему до пенсии нужно трудиться до 63 лет, если от 15 до 17 — до 65 лет.

Вместе с тем, если украинец наработал 15 лет, но этого не достаточно, чтобы с 60 лет получать выплаты от государства, он может получить соцвыплату. С начала 2021 года украинцы без стажа могут остаться без таких пенсионных выплат.

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