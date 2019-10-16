В Украине увеличивается дефицит внешнеторгового баланса

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В Госстате сообщили, что экспорт товаров из Украины в страны ЕС увеличился на 7,5%, в то время как импорт товаров из Евросоюза в Украину вырос на 8,8%

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что экспорт украинских товаров в страны ЕС в январе-августе текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на 7,5% и составил 13,984 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Госстата, импорт товаров в нашу страну из ЕС за январь-август 2019 года увеличился на 8,8% и составил 16,152 млрд долл. Крупнейшими покупателями украинских товаров стали Китай (7,1%) и Польша (6,8%).

Наиболее крупными поставщиками продукции в Украину являются Китай (14,7%) и Германия (10,3%).

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Напомним, ранее сообщалось, что по оценкам Госстата, в 2018 году внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом в размере 5,826 млрд долл, что в 2,3 раза превышает дефицит баланса в 2017 году.