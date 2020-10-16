Стало известно, почему Украина не получила транш от МВФ

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Все переговоры с МВФ ведутся, с кредиторами на связи постоянно находятся представители украинского правительства

Украина всё ещё не получила транш от Международного валютного фонда из-за целого ряда разнообразных технических проблем, которые нужно решать. С таким заявлением выступил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире украинского телеканала, информирует enovosty.com/news.

По его словам, сейчас продолжают вестись активные переговоры с главным кредитором, паузы в вопросе нет. Глава Минфина, Национального банка и премьер постоянно на связи с представителями МВФ, рабочий процесс идёт без остановки. По словам Олега Устенко, сейчас невозможно всё выводить в публичную плоскость по переговорам, но однозначно переговорный процесс продолжается. Украина всё ещё не получила транш, так как имеется ряд технических проблем, которые нужно решать. В частности, это вопросы, которые касаются госбюджета на 2021 год. Потому, по словам советника президента, сегодня особое внимание уделяется именно бюджету и корректировкам, которые там происходят.

Кроме того, экономист отметил, что сегодня есть и другие причины, по которым Киев пока не может получить транш более оперативно. В частности, речь идёт об изменениях, которые проходят в отношении антикоррупционных ведомств в стране. Олег Устенко подчеркнул, что процесс получения кредита от Международного валютного фонда хоть и занимает больше времени, чем ожидалось, но это всё ещё наиболее приемлемый вариант для нашей страны.

Напомним, ране «Экономические Новости» сообщали о том, что Украина потеряла возможность получить два транша МВФ до конца года. Среди причин отмечается скандал с уходом бывшего главы НБУ Якова Смолия, который заявил о политическом давлении на него.

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