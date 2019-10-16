К концу года зарубежный капитал может уйдет из Украины, — Н.Южанина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » К концу года зарубежный капитал может уйдет из Украины, - Н.Южанина (ВИДЕО) К концу года зарубежный капитал может уйдет из Украины, - Н.Южанина (ВИДЕО)

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Принятие Верховной Радой Украины законопроектов 1209 и 1210 приведёт к тому, что большая часть бизнеса уйдёт из Украины. И это касается не только зарубежного капитала. Об этом заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» Нина Южанина, комментируя законодательные инициативы о поднятии ренты на полезные ископаемые, а также введение двойного налога на продукты переработки.

По словам Н.Южаниной, экспертное сообщество выступает против законопроекта 1210 и настаивает на его качественной доработке. В частности, свою обеспокоенность законопроектами высказали Американская торговая палата в Украине и Европейская бизнес ассоциация, информирует enovosty.com/news.

Н.Южаниной отмечает, что в законопроектах 1209 и 1210 авторы объединили очень узкоспециализированные вещи, и не учли отраслевую специфику, которая требует глубокого анализа и узко профильной дискуссии со специалистами самой отрасли.

Более того, как отмечает г-жа Южанина, в случае принятия данных законопроектов, уже к концу года мы увидим существенное переформатирование крупного бизнеса и как следствие, уход с украинского рынка.

К примеру, в случае принятия законопроекта 1210, добывать руду в Украине будет в девять раз дороже, чем в соседней России, а это, в свою очередь, позволит конкурентам воспользоваться ситуацией.

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