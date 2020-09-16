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Юлия Клименко: Бюджет Украины на 2021 год — это большая долговая яма (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Юлия Клименко: Бюджет Украины на 2021 год - это большая долговая яма (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко рассказала, почему госбюджет 2021 года загоняет Украину в долговую яму, у кого правительство Шмыгаля будет брать в долг и почему может возникнуть исторический откат во времена Януковича, когда предоставить кредит Украине будет готова только Россия. Смотрите в сюжете.

«Бюджет на 2021 год в том виде, в котором он представлен — это, по сути, большая долговая яма. И «Слуги народа» нас туда загоняют. Дыру в 300 млрд грн уже запланировали на следующий год. Это очень много. В последние три года Украина имела 3% такого дефицита от ВВП. В следующем году, по нашим подсчётами, нам предлагают 10% дыру от ВВП и это колоссально много», — отметила нардеп, информирует enovosty.com/news.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 44

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