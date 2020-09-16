Ярослав Жалило: «Дефицит бюджета является одним из определяющих стимуляторов экономики»

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В проекте Государственного бюджета на 2021 год заложен дефицит в 6% валового внутреннего продукта

С вопросом относительно целесообразности утверждения бюджета с дефицитом в условиях кризиса «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что дефицит бюджета традиционно рассматривается в качестве одного из определяющих стимуляторов экономики

«В условиях кризиса, в том числе из-за пандемии, утверждение дефицита бюджета является стандартной мировой практикой. Потому что дефицит бюджета традиционно рассматривается в качестве одного из определяющих стимуляторов экономики. Это так называемый встроенный стабилизатор, когда в условиях ускорения роста может формироваться профицит бюджета, в то время как в условиях кризиса накапливается дефицит и формируется заимствование.

Для Украины дефицитность бюджета является хронической, потому что мы находимся в состоянии перманентной формы, которая не дает должного результата. Мы находимся в состоянии очень нестабильной экономической динамики с периодическими кризисами.

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И находимся в состоянии задолженности, так как у нас есть обязательства по внешним и внутренним государственным долгам. И это также оказывает дополнительное давление на бюджет. И наконец мы находимся в состоянии необходимости поддержания социальных расходов, военных расходов. Все это давит на бюджет и поэтому мы находимся в состоянии хронической дефицитности», — сообщает Ярослав Жалило