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В Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%
 
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Согласно данным проекта Государственного бюджета на 2020 год, в стране прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%.

В проекте Государственного бюджета на 2020 год прогнозируется увеличение роста валового внутреннего продукта до 3,3% и замедление потребительской инфляции до 6%, информирует enovosty.com/news.

Рост украинской экономики будет осуществляться на фоне улучшения ситуации в мировой экономике, а именно увеличения экономического роста в европейских странах, снижения напряжения в отношениях между США и Китаем, а также улучшения макроэкономической ситуации в Турции и Аргентине

В Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 гривен и повышение должностных окладов работника по единой тарифной сетке до 2102 гривен.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 145

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