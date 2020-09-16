Нина Южанина: «Слуги народа» убивают отечественный микробизнес (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Нина Южанина: «Слуги народа» убивают отечественный микробизнес (ВИДЕО) Нина Южанина: «Слуги народа» убивают отечественный микробизнес (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Нина Южанина, рассказала почему кассовые аппараты и контролирующие органы убивают малый и средний бизнес в Украине, почему страна не готова вывести бизнес из тени, стоит ли ждать более агрессивных протестных действий со стороны малого и среднего бизнеса, а также, что необходимо делать уже сейчас для исправления текущей патовой ситуации в законодательном поле. Смотрите в сюжете.

«Упрямство «Слуг народа» должно стать вызовом для всех. Это не проблема 2 млн граждан, которые выходят на улицы. Это проблема всех нас. За прошлый год уплачено 38 млрд. грн. налогов. У кого-то есть понимание, что люди которые вышли на протест, не только себя обеспечивают работой, но и наполняют государственный бюджет и львиную долю в местные бюджеты. Все местные советы приняли решение поддержать движение «SAVE ФОП». Они требуют от ВР отмены законов, которые убивают малый и средний бизнес и инициируют принятие закона 3853/1», — заявила народный депутат, информирует enovosty.com/news.