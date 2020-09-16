Назван единственный способ похоронить «Северный поток – 2»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Назван единственный способ похоронить "Северный поток – 2" Назван единственный способ похоронить "Северный поток – 2"

Закрыть Отправить

Германия, несмотря на давление своих партнеров", не похоронит планы на "Северный поток-2"

Ангела Меркель, несмотря на смягченную риторику, не намерена хоронить российский проект «Северный поток-2». Вместе с тем, есть единственный способ остановить его строительство и это — мощные американские санкции, которые уже этой осенью могут быть усилены. Такое мнение высказал глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Он рассказал о том, что Германия не откажется от проекта и у него есть все основания быть в этом уверенным. Коболев сообщил о том, что много времени провёл в Германии, общаясь с представителями их правительства и уверен в том, что без усиления санкции США нет смысла считать проект мёртвым. По крайней мере, он на это не рассчитывает. Только после того как санкции Вашингтона будут усилены, можно говорить о смерти «Северного потока-2». Андрей Коболев добавил также, что тактика «Нафтогаза» в данном вопросе тоже завязана на продвижение американских ограничений. , информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку-2» должно быть не немецкое, а европейское. Кроме того, главный немецкий дипломат заявил о том, что его страна может приостановить строительство газопровода в качестве реакции на отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального.