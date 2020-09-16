Михаил Радуцкий: Украинцы будут курить сигареты за 300 грн, государству надо где-то брать деньги (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Михаил Радуцкий: Украинцы будут курить сигареты за 300 грн, государству надо где-то брать деньги (ВИДЕО) Михаил Радуцкий: Украинцы будут курить сигареты за 300 грн, государству надо где-то брать деньги (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий рассказал, почему не поддержит госбюджет в нынешнем виде, сколько денег реально необходимо украинской медицине в следующем году, почему нельзя сравнивать расходы на строительство дорог и медицину в период пандемии, а также объяснил, почему необходимо поднять акцизы на сигареты и алкоголь, чтобы наполнить госбюджет. Подробности смотрите в сюжете.

«Я бы поднял акцизы на сигареты и алкоголь. Убеждён — это не вызовет социального взрыва. Я считаю, если человек курит, то это удовольствие, а не жизненная необходимость. Пусть курит сигареты по 300 грн, а не по 60. Министр финансов должен где-то брать деньги», — заявил народный депутат, информирует enovosty.com/news.