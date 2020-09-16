Дефицит бюджета на уровне 6% ВВП — не аномалия. Но есть проблема, — эксперт

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Проблема заключается только в том, как финансировать дефицит 2021 года.

Дефицит бюджета на уровне 6% ВВП в проекте бюджета 2021 не является чем-то аномальным в условиях «вирусного» кризиса. Такое мнение на странице в социальной сети выразил экономист Виталий Шапран: , информирует enovosty.com/news.

«Как показывают оперативные данные министерств финансов и центральных банков большинства стран развивающихся во время кризиса мало кто придерживается рекомендованного дефицита бюджета к ВВП на предельном уровне 3%. Индия вышла на 3,5%, Бразилия с июня 2019 по июнь 2020 имела дефицит в 6,7% ВВП и по прогнозам правительства он вырастет к концу года до 11%. Рекомендации по поддержанию дефицита бюджета к ВВП на уровне до 3% следует воспринимать не как экономический закон, а как ориентир для долгосрочного планирования. Когда экономика растет, дефицит должен быть меньше 3%, а госдолг сокращаться. Когда ВВП падает, на время кризиса дефицит может быть больше 3% и госдолг будет расти. Проблема лишь в том, как финансировать дефицит 2021 года. Если бы правительство и НБУ в ноябре 2019 прислушивались к рекомендациям Совета НБУ, по развитию вторичного рынка ОВГЗ (без участия НБУ как покупателя ОВГЗ), то сегодня этого бы вопроса не было. Впрочем время построить рыночную рабочую модель у нас еще есть. Вот поэтому я не поддерживаю тезис о том, что дефицит на уровне 6% — это будет обязательная угроза макростабильности на 2021…» — написал эксперт.