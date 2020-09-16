Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

16.09.2020 г.
14:59Нина Южанина: «Слуги народа» убивают отечественный микробизнес (ВИДЕО)
14:29Юлия Клименко: Бюджет Украины на 2021 год - это большая долговая яма (ВИДЕО)
14:17Дефицит бюджета на уровне 6% ВВП - не аномалия. Но есть проблема, - эксперт
13:50Михаил Радуцкий: Украинцы будут курить сигареты за 300 грн, государству надо где-то брать деньги (ВИДЕО)
13:46Газпромовский «Иван Сидоренко» отправился спасать «Северный поток-2»
12:43Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО)
12:10Назван единственный способ похоронить "Северный поток – 2"
Все новости экономики

Аналитика

11.09.2020

Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство

Власть начала наступление на свободу интернета: Слуги народа хотят взять под контроль киберпространство
Под лозунгами повышения кибербезопасности власть начала наступление на свободу интернета. Народные депутаты хотят разрешить правоохранительным службам ...
07.09.2020

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Зачем Кремль пошел на покушение на Навального, почему план провалился и Алексей остался жив, почему множество политических убийств и террористических ...
04.09.2020

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Нынешний политический сезон в Украине будет непростым для украинской власти, так как работать придется не только в сложных социально-экономических условиях ...

Последние новости

16.09.2020 г.
14:59 Нина Южанина: «Слуги народа» убивают отечественный микробизнес (ВИДЕО)
14:29 Юлия Клименко: Бюджет Украины на 2021 год - это большая долговая яма (ВИДЕО)
14:20 В Турции успешно испытали первый летающий автомобиль (ВИДЕО)
14:17 Дефицит бюджета на уровне 6% ВВП - не аномалия. Но есть проблема, - эксперт
14:07 ПостCovidный мир: Люди проиграли роботам битву за работу
14:00 Власти Барбадоса заявили о намерении лишить королеву Елизавету II статуса главы государства
13:50 Михаил Радуцкий: Украинцы будут курить сигареты за 300 грн, государству надо где-то брать деньги (ВИДЕО)
13:46 Газпромовский «Иван Сидоренко» отправился спасать «Северный поток-2»
13:40 Ученые определили, в каком порядке появляются симптомы COVID-19
13:20 ВВС США испытали секретный истребитель шестого поколения
13:20 Александр Качура: В коррупционном скандале нардепа Юрченко будут новые громкие имена (ВИДЕО)
13:00 На Певческом поле в Киеве построят настоящий дворец из хризантем
12:53 Лукашенко может отказаться от суверенитета в обмен на помощь России: западные СМИ прокомментировали встречу Путина и Лукашенко
12:43 Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО)
12:40 В Индонезии придумали оригинальный способ наказывать людей, которые не носят защитные маски
12:40 Курс гривны пробил психологическую отметку: Аналитики поделились пессимистическим прогнозом
12:33 Это официально произошло: ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
12:10 Назван единственный способ похоронить "Северный поток – 2"
12:00 Таинственный самолет НОАК в ходе боевых учений одержал победу над 17 другими истребителями
11:59 В СМИ назвали цену кроссовера, который будет выпускать ЗАЗ
11:58 Давид Арахамия: В МВФ не нуждаемся, дефицит госбюджета в 280 млрд грн - пустяк (ВИДЕО)
11:54 Хроники падающей крыши Кремля: Военный эксперт рассказал о мощной ответке "Кавказу-2020"
11:30 В Украине запретили забирать жилье за ипотечные долги
11:11 Арахамия рассказал, будет ли предоставлен особый статус Донбассу и выборы на оккупированных территориях (ВИДЕО)
11:01 "Грозит большой бедой": В ВОЗ сделали важное заявление об обучении во время пандемии
10:51 Кадровый резерв страны: в Сети появились смешные фотожабы про "отдел кадров" Зеленского
10:02 За кого киевляне готовы проголосовать на выборах мэра столицы - рейтинг
09:59 В Украине значительно ужесточили наказание для уклонистов
09:38 В каких случаях могут оштрафовать за тонированный автомобиль - правила и суммы штрафа
09:37 Новые территориальные претензии: Глава "Роскосмоса" считает Венеру "русской планетой"
09:20 Стало известно, сколько в этом году Украина заработает на транзите газа из РФ
08:59 Закончит с Беларусью, и возьмётся за Украину: Путин хочет заполучить Киев, и правобережье до Збруча, - Илларионов
08:35 Трамп удивил информацией о сроках готовности вакцины от COVID-19
08:18 Тихановская рассказала, что будет с Лукашенко, если он уйдет "по-человечески"
08:15 По Израилю во время подписания мира запустили ракеты. Все подробности (ВИДЕО)
08:00 Названа сумма, которую потратили из Фонда борьбы с COVID-19
07:30 Украинские реки могут пересохнуть: наблюдается тревожная тенденция
07:15 Ученые предостерегли, что COVID-19 может стать сезонным вирусом и возобновиться зимой
07:00 ТОП-3 самых надежных б/у кроссовера, которые можно купить в ЕС
15.09.2020 г.
23:07 Не пропустите! Только один раз в тысячелетии и впервые в “Украине” - презентация книги Дмитрия Чекалкина "Человеческий фактор"
23:03 Как пандемия изменила высокую моду: защитная маска стала важнейшим аксессуаром (ФОТО)
22:59 В США за сутки зафиксировали почти сотню землетрясений
22:55 В Швеции построят экологичный грузовой корабль с парусами из металла и композита
22:31 Оксана Марченко: Доля в "1+1" позволяет мне раздражать людей, которые там работают
22:17 Расходы на Зеленского увеличены почти на 40 процентов, - Ярослав Железняк (ВИДЕО)
21:38 "Глобальная неудача": борьба за спасение природы терпит поражение
21:26 Пока первый “Ясень-М” завершает испытания, США вводят в строй все больше АПЛ “Вирджиния”, - Злой Одессит
20:49 Сюжет фильма «Армагеддон» становится реальностью: к Земле летит опасный астероид
20:19 В Чехии горят склады с боеприпасами: людей эвакуировали
19:56 Сотни тысяч птиц найдены мертвыми: в США начался загадочный мор птиц (ФОТО)
19:43 Народ Беларуси сам разберётся с Лукашенко, - Александр Качура (ВИДЕО)
19:38 Ученые нашли ранее неизвестные древние петроглифы (ФОТО)
18:59 На Николаевщине задержали троих нелегалов-гвинейцев, которые вплавь добрались до Очакова
18:39 Олег Голубенко: "В евроинтеграции заинтересована больше Украина, чем ЕС"
18:23 Навальный опубликовал первый пост из больницы
17:58 Возле Киева прорвало газопровод в Европу (ВИДЕО)
17:40 Под Радой предприниматели громили кассовые аппараты (ВИДЕО)
17:16 На оккупированном Донбассе создают базу биометрических данных наемников РФ, - разведка
17:00 В Украине планируют изменить правила регистрации автотранспорта
16:44 Критическое состояние самой длинной крымской реки Салгир, - Злой Одессит
Все новости »

Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, почему не понимает акции протестов ФОПов, что им необходимо учиться работать по европейски с кассовыми аппаратами и чеками, поведал о беспределе на таможне, о крышевании контрабанды и умышленной задержке товара компаний, которые платят налоги и официально растамаживают свой товар. Подробнее, смотрите в сюжете.

«Я убеждён, что с таможней надо срочно что-то решать, принимать меры, в том числе, и кадрового порядка. Это безобразие. Прошёл год, а мы никам не можем решить вопросы с таможней. Более того, нас сравнивают со временами Януковича», — заявил народный депутат, информирует enovosty.com/news.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 164

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Все статьи







Читайте также

Под Радой предприниматели громили кассовые аппараты (ВИДЕО)
 В Беларуси началась акция протеста в поддержку арестованных журналистов, - Associated Press
В таможне отчитались о восстановлении внешней торговли после карантина
 Новый руководитель одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам, - эксперт
В Минске ОМОН заблокировал участников протеста в церкви (ВИДЕО)
 В Минске тысячи белорусов отпраздновали неофициальный День независимости (ФОТО)
Бизнес в РФ переживает худшее за много лет падение прибыли, - СМИ

Армия

Автоматический карабин Colt М4 (США)
Танк C1 Ariete (Италия)
Бронеавтомобиль МКС-1
Самоходная гаубица 105-мм Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Соболев
Сергей
Онищенко
Анна
Райнин

Игорь
Кудь
Александр
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кадровый резерв страны: в Сети появились смешные фотожабы про "отдел кадров" Зеленского (7624)

Таємничий літак НВАК в ході бойових навчань здобув перемогу над 17 іншими винищувачами (3345)

В Украине значительно ужесточили наказание для уклонистов (2898)

За кого киевляне готовы проголосовать на выборах мэра столицы - рейтинг (2516)

ТОП-3 самых надежных б/у кроссовера, которые можно купить в ЕС (2151)

Таинственный самолет НОАК в ходе боевых учений одержал победу над 17 другими истребителями (1765)

Трамп удивил информацией о сроках готовности вакцины от COVID-19 (1732)

В СМИ назвали цену кроссовера, который будет выпускать ЗАЗ (1641)

Тихановская рассказала, что будет с Лукашенко, если он уйдет "по-человечески" (1596)

Пока первый “Ясень-М” завершает испытания, США вводят в строй все больше АПЛ “Вирджиния”, - Злой Одессит (1376)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Причины аварий на железной дороге – старые вагоны

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Новый схематоз "слуг народа": кот Мурчик будет на учете (ВИДЕО) (13142)

От 10 до 50 евро: какие автомобили можно приобрести в Германии по смешным ценам (9601)

Пропагандистку Путина высмеяли в сети за наряд из скатерти и шторы (ФОТО) (9187)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


карантин


help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 