Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО) Даниил Гетманцев: Сейчас таможня крышует контрабанду и кошмарит бизнес как при Януковиче (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, почему не понимает акции протестов ФОПов, что им необходимо учиться работать по европейски с кассовыми аппаратами и чеками, поведал о беспределе на таможне, о крышевании контрабанды и умышленной задержке товара компаний, которые платят налоги и официально растамаживают свой товар. Подробнее, смотрите в сюжете.

«Я убеждён, что с таможней надо срочно что-то решать, принимать меры, в том числе, и кадрового порядка. Это безобразие. Прошёл год, а мы никам не можем решить вопросы с таможней. Более того, нас сравнивают со временами Януковича», — заявил народный депутат, информирует enovosty.com/news.