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Как Хокинг проиграл ученому, расшифровавшему нацистский код «Энигма»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как Хокинг проиграл ученому, расшифровавшему нацистский код "Энигма"
 
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Хокинг проиграл «Битву» за банкноту в 50 фунтов ученому Тьюрингу, который сумел расшифровать нацистский код

На новенькой купюре в пятьдесят фентов стерлингов появится гениальный ученый с трагической судьбой — Алан Тюринг. Руководство банка Англии выбирало из двенадцати достойных претендентов. В шорт-листе известнейших ученых был и основоположник квантовой космологии физик Стивен Хокинг, который умер одиннадцать лет назад. В результате руководство все же решило, что в 2021 году на купюре появится математик и криптограф Алан Тюринг. Новенькую банкноту сделают с полимера, а не из бумаги. На предварительном варианте дизайна купюры изобразили фото знаменитого криптографа, сделанное в 1951 году. Кроме того, на банкноте изобразили формулу работы ученого 1936 года, проект первого британского компьютера ACE, чертежи машины Bombe, с помощью которого был расшифрован код «Энигма» и телеграфную ленту с датой рождения ученого в двоичном коде, информирует enovosty.com/news.

Кто такой Алан Тюринг? Это отец информатики и искусственного интеллекта. Именно он имел сильнейшее влияние на мир, в котором мы сегодня существуем. Больше всего он известен тем, что в период Второй мировой войны сумел расшифровать сообщения, которые были закодированы специальной шифровальной машиной с названием «Энигма». На честь этого ученого названа престижнейшая премия по информатике и тест, определяющий уровень искусственного интеллекта по отношению к человеческому.

Как Хокинг проиграл ученому, расшифровавшему нацистский код «Энигма»

Шифровальная машина Энигма

Судьба ученого была трагичной. В 1954 году его засудили за гомосексуальность. Тогда у него был выбор: попасть в тюрьму или же пройти через ужасную процедуру придушения либидо с помощью инъекции эстрогена. Это привело к ожирению и росту груди, из-за чего ученый перестал появляться на публике. В 1954 году Тюринг был найден мертвым в собственном доме. Причиной считает самоубийство.


Автор: Оксана Ельченко
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