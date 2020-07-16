Государство и возобновляемая энергетика: финальный компромисс в отношении зеленого тарифа возможен уже на этой неделе,- замглавы комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк

Главная » Последние новости » Новости экономики » Государство и возобновляемая энергетика: финальный компромисс в отношении зеленого тарифа возможен уже на этой неделе,- замглавы комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк Государство и возобновляемая энергетика: финальный компромисс в отношении зеленого тарифа возможен уже на этой неделе,- замглавы комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк

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Государство и рынок возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) должны достичь финальный компромисс в отношении зеленого тарифа. До конца этой недели Верховная Рада может проголосовать законопроект #3658 «О совершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии», к которому подано около 1 тыс. правок.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в ходе пресс-конференции «Возобновляемая энергетика: есть ли свет в конце тоннеля?», состоявшейся в агентстве «Интерфакс-Украина» 15.07.2020г.

Государство и участники рынка ВИЭ должны достичь окончательный компромисс в отношении зеленого тарифа. По словам заместителя председателя комитета ВР по энергетике и ЖКХ Сергея Нагорняка, по состоянию на 10.07.2020 г. гарантированный покупатель должен участникам рынка возобновляемой энергетики 19,7 млрд. грн.

«Виртуально участники рынка могут увеличивать доходы и без снижения зеленого тарифа, но это произойдет исключительно на бумаге. Сегодня государство не имеет возможности его финансировать». В то же время фактически реальное изменение ситуации может произойти в случае принятия законопроекта 3658 с учетом ключевых поправок. Речь идет в том числе, о продлении до 31.12.2031 для субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из солнечного излучения на объектах электроэнергетики или очередях их строительства (пусковых комплексах), которые введены в эксплуатацию с 1.07.2015 г. до 31.12.2019 г.

Депутат акцентировал, что принятие законопроекта позволит решить проблему накопления долгов, а также оптимизации зеленого тарифа с целью решения проблемы снижения задолженности в возобновляемой энергетике и «Энергоатоме». В противном случае, как считает парламентарий, нынешняя задолженность в 19,7 млрд. грн. возрастет до 25-30 млрд. грн. уже до конца этого года. Как сообщил Сергей Нагорняк уже сегодня или завтра профильный комитет обработает правки к законопроекту и есть вероятность принятия законопроекта до конца текущей сессии ВР.

По мнению руководителя Проекта создания «Пособия по Энергоэффективности и Возобновляемой энергетики» Александра Голиздры, от решения этого комплекса вопросов зависит развитие возобновляемой энергетики в ближайшие годы, выполнение обязательств перед Евросоюзом в отношении доли зеленой энергетики (доля ВЭ в балансе энергосистемы Украины около 25 % до 2035 г.), а также стабильность работы энергосистемы Украины.

Отметим, что Сергей Нагорняк поддержал продление на 2 года для определенных категорий солнечных станций компенсации за добровольное снижение тарифов. Он также отметил, что будет поддерживать необходимые правки к законопроекту для развития рынка ВИЭ и биоэнергетики в целом.

По словам руководителя проектов ВИЭ EDS Engineering Алексея Томаша, будущий закон должен стимулировать внедрение систем аккумулирования возобновляемой энергии — storage. Как считает эксперт, это необходимо с целью решения проблем балансировки возобновляемой энергетики.

Исполнительный директор Clear Energy Сергей Савчук уверен, что законопроект должен стимулировать сохранение рабочих мест в биоэнергетике. В частности, речь идет о производстве энергии из биомассы мощностью до 1МВт. «Почему-то подобные мощности ошибочно относят к бизнесу олигархата. При этом речь идет об инвестициях до 1 млн. евро, 80 процентов которых покрывается за счет кредитных ресурсов. То есть фактически здесь идет речь о классическом малом и среднем бизнесе, которому необходима законодательная поддержка».

По словам председателя Биоэнергетической Ассоциации Украины Георгия Гелетухи, законопроект решает лишь часть проблем, необходимых для развития ВИЭ. По мнению эксперта, необходимо принятие комплекса мер в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики и транспорта, имеющих свою специфику. «В сфере электроэнергетики — это технические проблемы, в сфере тепла — отход от монополизации теплоснабжения к конкурентным системам», — отметил Георгий Гелетуха. Важнейшими условиями развития рынка ВИЭ эксперт назвал решение проблем создания рынка и формирования фиксированного тарифа.

«Законопроект должен способствовать созданию как можно большего количества рабочих мест на 1 установленный МВт», — подчеркнул Георгий Гелетуха.