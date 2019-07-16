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Эксперт рассказал, как в июле изменилась средняя пенсия

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт рассказал, как в июле изменилась средняя пенсия
 
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Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, насколько выросли средние размеры пенсий за первое полугодие 2019 года.

Лидером по росту пенсии, по-прежнему является «пожизненное денежное содержание судей». Об этом на странице в facebook написал экономист Алексей Дорошенко.

«За первые шесть месяцев 2019 года эта категория пенсионеров стала получать на 58% больше. Мало кто об этом говорит, но такие высокие пенсии толкают многих судов бросать работу и становиться пенсионерами. Параллельно можно вести частную юридическую, адвокатскую или нотариальную практику. Это является элементом судебной реформы, поскольку дает возможность не держаться за должность и уйти на заслуженный отдых. Это освобождает места для тех, кто хочет служить Фемиде, но де-факто желающих примерить судейскую мантию не много, информирует enovosty.com/news.

1. «Пожизненное денежное содержание судей» за полгода выросло на 57,8%. Если в начале этого года средний размер выплат составил 28702 грн, то в начале июля он был равен уже 45305 гривен.

2. Пенсии по инвалидности поднялись на 20,4%. На 1 января 2019 их средний размер составлял 1995 грн, а на 1 июля — 2402 грн.

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3. Пенсии по случаю потери кормильца заняли третье место по росту. Их размер увеличился на 18%. В январе люди получали в среднем 2255 грн за этой категорией пенсий, а сейчас уже 2661 грн.

4. Пенсии по возрасту за шесть месяцев стали больше на 13,6%. Те, кто получал в начале этого года 2648 грн, сейчас должны получить уже 3009 грн. Но это лишь средняя цифра, и каждый отдельный человек может иметь несколько разные размеры пенсии.

5. Пенсии за выслугу лет, за январь составили 2477 грн, в июле поднялись до 2773 грн, или на 11,9%.

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6. Социальные пенсии являются самыми низкими среди пенсий в Украине. Они выросли на 71 грн, или на 4,7%. Если на 1 января этого года они составляли 1500 грн, то в июле 1571 грн.

7. Пенсии военнослужащих замыкают условный рейтинг пенсий с ростом всего 3,1%. Но размер на 1 июля 2019 — 4827 грн, делает их крупнейшими, кроме судейских. В январе отставные военные, либо члены их семей, получали 4682 грн.

В целом, эксперт резюмировал, что средний размер пенсии за первое полугодие текущего года вырос на 13,6%, с 2646 гривен на 1 января 2019 до 3006 гривен на 1 июля 2019 года.


Автор: Оксана Ельченко
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