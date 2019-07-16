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Эксперт назвал области-лидеры по темпам экономического роста

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт назвал области-лидеры по темпам экономического роста
 
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Известный инвестиционный эксперт, руководитель инвестиционного фонда Владимир Компаниец назвал области-лидеры по темпам экономического роста

В Украине по результатам 2018 года 16 областей опередили объемы производства 2013 года. Об этом сообщил руководитель инвестиционного фонда Владимир Компаниец на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Компаниец отметил, что он обновил информацию по уровню роста валового регионального продукта в разрезе административно-территориальных единиц за 2014-2018 год. Наибольший темп роста валового регионального продукта был
в Житомирской (+19,11%), Винницкой (+17,16%) и Волынской (+13,40%) областях.

Эксперт назвал области-лидеры по темпам экономического роста

Наихудшие показатели роста были в Днепропетровской (-11,57%), Полтавской (-9,34%) и Харьковской (-2,36%) областях, а также в Донецкой и Луганской областях, на территории которых происходят военные действия.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 453

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