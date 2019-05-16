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Украинцы могут тестировать новый Приват24

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцы могут тестировать новый Приват24
 
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ПриватБанком уже запущено бета-тестирование нового мобильного банка Приват24

Член правления банка Сергей Харитич сообщил о том, что доступ к Privat24 для iOs и Android уже могут получить абсолютно все, кто пожелают. Теперь для этого нужно только зарегистрироваться по ссылке клуба инноваторов Приват24. Обновленный мобильный банк Приват24 должен быть удобнее и функциональнее, информирует enovosty.com/news.

Ранее в Привате уже говорили о сроках перезапуска обновленного Приват24 без использования цифрового ядра Corezoid. Его разработали еще до национализации финансового учреждения. В начале этой весны в банке стартовал первый этап тестирования, а вот основного запуска стоит ждать уже в конце лета.

Отметим, с недавних пор с помощью Приват24 Android уже можно купить электронный билет для проезда в подземке иди городском транспорте украинской столицы.


Автор: Оксана Ельченко
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