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Для борьбы с трудовой миграцией необходимо поднятие зарплат, — Александр Палий

Главная » Последние новости » Новости экономики » Для борьбы с трудовой миграцией необходимо поднятие зарплат, - Александр Палий
 
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За 2018 год количество украинского населения уменьшилось на 233,2 тыс. человек, что обусловлено превышением смертности над рождаемостью и трудовой миграцией

С вопросом относительно степени влияния данной ситуации на Украину и что необходимо сделать, чтобы улучшить ее «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий отмечает, что конечно же, данная ситуация не является благоприятной, потому что уменьшается количество трудовых ресурсов, военнообязанных и вообще количество граждан в стране, что, конечно же, «бьет» по экономике

Относительно того, что можно предпринять в сложившейся ситуации, то Александр Палий сообщает, что улучшить демографическую ситуацию в стране можно только в долгосрочной перспективе.

«Необходимо добиться вступления в Евросоюз и тогда население будет по защитой ЕС и НАТО. Тогда люди будут чувствовать себя более уверенно. Кроме того, очень серьезно помогает в препятствовании миграции поднятие зарплат. Если будут серьезно расти зарплаты в стране, то это тоже может повлиять на ситуацию и меньше людей будет уезжать, а кое-кто будет даже возвращаться.

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Для исправления демографии необходима уверенность, поднятие морального климата в обществе, чтобы люди были менее эгоистичными. Это работа для медиа, СМИ, телевидения, искусства.

Необходимо отметить, что ситуация исправляется где-то в течении десятилетия. Может, в лучшем случае, в течении пяти лет. Поляки пробовали и у них получилось исправить демографическую ситуацию в течении пяти лет. В Норвегии также получилось улучшить демографическую ситуацию на протяжении пяти лет. То есть 5-7 лет является минимумом для улучшения демографического состояния страны. Однако, в общем задание по улучшению демографической ситуации реализовывается в достаточно длительной перспективе», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
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