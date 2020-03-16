Украинцы рассказали, как коронавирус повлиял на их работу и доходы

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Карантин, который пришлось ввести из-за эпидемии коронавируса, повлиял на многих украинцев

Дмитрий Дубилет на своей странице facebook спросил у украинцев о том, как коронавирус сказался на их работе или работе их компании. Украинцы в комментариях начали активно делиться своими трудностями, с которыми довелось столкнуться этой весной, информирует enovosty.com/news.

Конечно же, максимально в этой ситуации пострадали представители туризма. «Туризм,

нет продаж, 24/7 занимаемся успокоением туристов, которые за границей и тех, которые должны в ближайшие датаы лететь и 24/7 держим связь с Туроператоми», — написала Людмила Митякина.

«Медиа-бизнес: новые клиенты разбегаются, старые вот-вот испарятся, ожидаем сокращение продаж от 50% (оптимистичный сценарий) до 100%», — написала Юлия Белинская.

«Гостиннично-ресторанный» «Полный стоп. Все зарубежные брони отменено. Средства должны быть возвращены заказчикам. Украинские разработки заказчики отказ 20-%. Новых заказов -0. Рестораны общее падение 70%», — Игорь Фрис.

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«Детские танцевальные школы. На карантин закрыты все 4 филиала».

«Запчасти к импортной сельхозтехнике. Запчасти соответственно тоже импортные, привязка к валюте. Покупатель затаился, как всегда при скачке валюты, а тут ещё и коронавирус. Еще не понимают что нужно закупаться именно сейчас, пока склады наполнены, как потом будет- непонятно. Надеюсь новая почта не встанет…»- Виталий Брусенко.

Зато представители IT отмечают, что их работа совершенно не остановился, но почти всех работников переведи на дистанционку и они трудятся из дома.