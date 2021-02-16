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Ответственность за контрабанду подакцизных товаров и фиктивную хозяйственную деятельность — ГФС подготовила предложения изменений в законодательство

Главная » Последние новости » Новости экономики » Ответственность за контрабанду подакцизных товаров и фиктивную хозяйственную деятельность - ГФС подготовила предложения изменений в законодательство
 
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Служба ГФС подготовила более 20 предложений в рамках подготовки ко второму чтению проекта Закона Украины «О внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины»

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ГФС Украины Вадим Мельник.

По словам руководителя ГФС, служба подготовила более 20 предложений, которые предлагаются к рассмотрению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности в рамках подготовки ко второму чтению проекта Закона Украины «О внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины».

Среди них включение в Уголовный кодекс Украины статьи «Контрабанда подакцизных товаров» и «Фиктивная хозяйственная деятельность», а также введение специальной нормы по отношению к статье 191 УК Украины как альтернативе предложенной депутатами статьи Уголовного кодекса Украины «Мошенничество с налогом на добавленную стоимость».

Отдельный блок — это предложения в Криминально-процессуальный кодекс Украины, которые по словам Мельника «могут выступить своеобразными предохранителями давления на бизнес».

В то же время он считает, что сейчас охватить все аспекты будущей деятельности Бюро и пробелы в законодательстве, с которыми столкнутся работники БЭБ, сложно.

«Но, имея не только множество научных наработок, а и практический опыт, я старался максимально комплексно подойти к этому вопросу. Поэтому, надеюсь, эта работа будет результативной», — написал глава ДФС.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1151

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