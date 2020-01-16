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«Историческое событие»: США и Китай прекращают торговую войну

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Историческое событие": США и Китай прекращают торговую войну
 
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Соединенные Штаты Америки и Китай подписали частичное соглашение

15 января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Лю Хэ подвели к финальной черте торговую войну, подписав частичное торговое соглашение. В рамках церемонии в Белом доме, лидер американцев назвал это историческим событием, которое стало важным шагом на пути к справедливой торговли с Китаем. Кроме того, Дональд Трамп отметил, что планирует визит в КНР, информирует enovosty.com/news.

Сам представитель китайской стороны Си Цзиньпин не присутствовал на церемонии, но вице-премьер прочитал его послание. В своем письме лидер восточной страны заявил о том, что предварительное торговое соглашение выгодно как американцам и китайцам, так и остальному миру. Кроме того, он написал о том, что сторонам необходимо в дальнейшем всерьез взяться за имплементацию этого документа.

Отметим, американский президент в последнее время отметился рядом «мягких» решений, которые исправляют ошибки, за которые его так критиковали оппоненты.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 19

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