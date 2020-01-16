«Чем дальше — тем выше»: Как будет меняться пенсионный возраст для женщин

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Украинкам стоит приготовиться к тому, что повышение пенсионного возраста будет проходить в несколько этапов

В ближайшее время пенсионный возраст для украинок изменится несколько раз. Так, до начала апреля он будет составлять 59 лет, а с середины весны — поднимется на шесть месяцев. Информацией об этом поделились в Пенсионном фонде Украины. С апреля следующего года женщины смогут выходить на пенсию только после шестидесяти лет, информирует enovosty.com/news.

В ПФ навели пример: в 2020 году украинки, которые родились с первого октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут получать пенсии, когда им исполнится 59 лет шесть месяцев. Родившимся после первого апреля 1961 года, можно будет получать пенсионные выплаты по возрасту после того как им исполнится 60 лет в 2021 году.

Кроме того, со временем будет увеличиваться и пенсия по страховому стажу. Так, с 2028-го года человек сможет выходить на пенсию только после того, как проработает сорок лет. Сейчас для этого необходимо иметь не меньше 27 лет страхового стража, но будет расти на год с каждым новым годом.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, как и кому изменят пенсии в 2020 году.

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