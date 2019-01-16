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Борщ для мажоров: Эксперт рассказал, как изменилась цена любимого блюда

Главная » Последние новости » Новости экономики » Борщ для мажоров: Эксперт рассказал, как изменилась цена любимого блюда
 
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Любимое блюдо украинцев, борщ, за этот год очень серьезно прибавил в цене, чем расстроил потребителей

Экономист Алексей Дорошенко на странице в facebook рассказал о том, как за этот год изменилась цен овощей борщевого набора. Оказывает, борщевой набор за прошлый год подорожал почти в два раза, или же а 27,7 гривен. Стоимость овощного корзины на конец декабря прошлого года составила 56,6 гривен, тогда как на конец 2017 года он стоил 28,9 гривен. Расчеты приведены на основании данных Государственной службы статистики Украины. В овощную корзину входит по килограмму всех овощей борщового набора, а именно: свекла, капуста, картофель, морковь и лук, информирует enovosty.com/news.

1. Лук — 1 килограмм
Декабрь 2017 ̵2; 5,5 грн
Декабрь 2018 года — 16,8 грн
Рост за год более чем в три раза, или на 11,3 грн.
2. Капуста
В 2017 — 4,4 грн
В 2018 г — 8,9грн
Индекс роста — в два раза, или на 4,5 грн.
3. Морковь
в конце 2017 — 6,7 грн
в конце 2018 г — 12 грн
Покупаем на 79% дороже, или на 5,3 грн.

4. Овощи

2017 — 6,3 грн
2018 — 10,9 грн

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Цена выросла на 73%, или на 4,6 грн.

5. Картофель, за килограмм
В декабря 2017 года — 6 грн
В декабре 2018 — 8 грн
Индекс роста за год 33%, или 2 грн.

Таким образом, экономист резюмировал, что больше всего подорожал лук, меньше всего — картофель:

«Данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 по 1 января 2019 показывают, что за последние десять месяцев текущего года борщевой набор подорожал на 57%. Все продукты демонстрировали рост: лук — 93%, капуста — на 62%, морковь — на 55%, свекла — на 50%, картофель — на 30%».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 171

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