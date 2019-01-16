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Без паники: Сколько «зимнего» газа осталось в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Без паники: Сколько "зимнего" газа осталось в Украине
 
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Украина наращивает поставки газа из европейских стран

В последние дни СМИ пестрили сообщениями о том, что уровень голубого топлива в подземных хранилищах снизился до сорока процентов от общего объема. По данным оператора украинской газотранспортной системы, госкомпании «Укртрансгаз», 14 января в подземных хранилищах находилось 12,64 миллиардов кубометров голубого топлива. Получается, что подземные хранилища заполнены на сорок процентов, хотя по состоянию на 12 января показатель превышал 41 процент, информирует enovosty.com/news.

За отчетные сутки газ в подземных хранилищах Украины не закачивался, их них отобрали 91,93 миллионов кубометров голубого топлива. Также, за сутки в страну поступило 6,55 миллионов кубов европейского газа. Так, из Словакии поступило 2,5 млн куб. м, из Польши – 1,25 млн куб. м и изВенгрии – 2,79 млн куб. С помощью собственной газовой добычи запасы пополнились н 58,37 млн куб. м газа.

Эксперты отмечают, что причин для паники и спекуляций на тему «возвращение к России» нет. Так, в случае серьезного перерасхода голубого топлива, которое может произойти из-за погоды, наша страна нарастит поставки европейского газа.


Автор: Оксана Ельченко
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