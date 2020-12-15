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Завтра Рада освободит от налогообложения собственников офшоров. Потери Украины составят $ 10 млрд долларов, — Нина Южанина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Завтра Рада освободит от налогообложения собственников офшоров. Потери Украины составят $ 10 млрд долларов, - Нина Южанина (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ЕС» Нина Южанина в кулуарах Верховной Рады рассказала, какая цена голосования за Бюджет-2021 и кто будет освобождён от налогов, включая и от военного сбора.

Нина Южанина рассказала, что завтра в повестке дня Верховной Рады стоит законопроект, который предусматривает освобождение от налогов не только номинальных собственников, но и бенефициаров офшоров, информирует enovosty.com/news.

Более того, законопроект предусматривает освободитель их и от обязательного военного сбора. По словам нардепа, цена вопроса — голосование за Бюджет-2021.

По словам нардепа, принятие этого закона лишит возможность государства дополнительно получить в бюджет порядка 10 млрд долларов.

Южанину удивляет позиция Президента Зеленского по этому вопросу, поскольку именно эти средства могли бы стать для него, так называемой, «подушкой безопасности» и он мог бы потратить эти средства на свои инфраструктурные проекты не оглядываясь на поддержку международных кредиторов.

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«Знаете, почему власть идёт на встречу голосования по этим нормам? Чтобы сегодня был проголосован этот Бюджет. Для того, чтобы была проголосована эта табличка, которая не наполнена реальным пониманием, как будет жить страна в будущем. А завтра за эту услугу будут приняты нормы закона, которые освободят всех собственников и бенефициаров офшорных компаний от налогообложения на протяжении 2021 года», — заявила Южанина.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 114

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