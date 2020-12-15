Меньше на медицину, больше — на содержание Президента, Железняк о госбюджете-2021 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Меньше на медицину, больше - на содержание Президента, Железняк о госбюджете-2021 (ВИДЕО) Меньше на медицину, больше - на содержание Президента, Железняк о госбюджете-2021 (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему не будет голосовать за нынешнюю редакцию Бюджета -2021, который назвал несправедливым. А также рассказал, за чей счёт в следующем году государство будет компенсировать дефицит госбюджета.

Железняк убеждён, что нынешний госбюджет-2021 крайне несбалансированный и несправедливый, поскольку в условиях пандемии и кризиса в медицинской отрасли, в следующем году не предусмотрено надлежащее финансирование медицины, а именно 5% от ВВП страны. Более того, в ситуации когда Европейские страны уже начали вакцинацию своего населения, Украина в бюджете на следующий год не предусмотрела достаточную сумму на проведение массовой вакцинации даже в рамках проекта «Ковакс», информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Железняк отметил, что на сегодняшний день дефицит бюджета — 240 млрд грн., а это — 5,5% от ВВП. Нардеп убеждён, что этот дефицит Кабмин не сможет закрыть.

«Кабмин сейчас на 97 млрд не профинансировал необходимые статьи, не профинансирует и в будущем те расходы, которые обещают. Например, по МОЗу на 25 млрд недофинансирование во время пандемии. 10 млрд недодали Минобороны. Поэтому в бюджете дыра записывается большая, чтобы пообещать нардепам деньги на округи и инфраструктурные проекты. Потом они будут манипулировать данными и к концу 2021 года дефицит будет порядка 140 млрд. Значительно меньше. Но за наш с вами счёт. Мы недополучим новые школы и больницы», — подчеркнул нардеп.

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