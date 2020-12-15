Любителям зимнего спорта: Как изменились цены на ски-пассы, прокат лыж, сноубордов

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Карантинная ситуация хоть и несколько прояснилась, но всё же не позволяет курортному бизнесу делать смелые прогнозы

В этом году зимний курорт будет доступен украинцам только в родной стране. Участники рынка уже успели заметить ожидаемое падение спроса на поездки за границу среди любителей горнолыжного спорта. Украинское издание UBR.ua пообщалось с представителями этого бизнеса и рассказало о том, как будет проходить сезон 2021-2021 для украинских любителей зимнего спорта, информирует enovosty.com/news.

Карантинная неопределенность в стране повлияла на бронирование лыж, сноубордов, спецбагажников и прочего необходимого оборудования. К тому же, в этом году по ряду причин большинство прокатов решили не поднимать цены и оставили их на прошлогоднем уровне: в среднем — от 90 до 240 гривен в сутки за комплект. Там говорят, что понимают необходимость укреплять иммунитет с помощью активного спорта на свежем воздухе. К тому же, реальные доходы большинства украинцев в этот пандемический год сократились, потому и спрос уменьшился. Тем не менее, украинцы, которые имеют достаточный доход, попытаются успеть посетить популярные украинские курорты до начала жесткого карантина, запланированного на 8 февраля. В целом же, представители рынка прогнозируют в этот период падение спроса минимум на 25%. После локдауна, традиционно, ожидаются ещё две волны интереса к лыжам и сноубордам. Это День влюбленных 14 февраля и 8 марта. А вот в период с 8 по 25 января в зимних курортах гостиницы и подъемники будут работать полноценно, но закроются рестораны, бары и кафе. Они будут работать исключительно на вынос.

Цена вопроса

В «Протасовом Яру» в будний день один подъем обойдётся в 20 гривен, выходные и праздники – 35 гривен. Двухчасовой абонемент обойдётся в 200 и 300 гривен в зависимости от выбранного времени. Кроме того, нужно дополнительно заплатить от 80 гривен за «выход на снег». Также, здесь предлагают различные абонементы. В ещё одном популярном горнолыжном комплексе, «Голосеево», пока точно не решили, как будут работать и какие прайсы выставят в 2020-2021 году, но годом ранее они были примерно такими же, как и в «Протасовом Яру».

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В «Буковеле» установили стоимость ски-пассов зависимо от «сезона», минимальный срок – два дня. До 16 декабря; 18-28 марта стоимость самого дешевого – 986 гривен. В «высокий» сезон (с 17 декабря по 1 января, с 7 января по 17 марта) минимальная цена составит 1641 гривен.