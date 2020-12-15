Контрабанда и уклонение от налогообложения в Украине достигло невиданных в мире масштабов, — Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Контрабанда и уклонение от налогообложения в Украине достигло невиданных в мире масштабов, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО) Контрабанда и уклонение от налогообложения в Украине достигло невиданных в мире масштабов, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, в кулуарах Верховной Рады отметил ,что уровень контрабанды в Украине достиг колоссальных размеров, комментируя требования ФОПов, которые собрались под стенами Парламента. Кроме того, нардеп выразил удивление и непонимание существенным увеличением статьи расходов на содержание Офиса Президента, предусмотренные в госбюджете на 2021 год.

Гетманцев убеждён, что в условиях дефицита бюджета, коронакризиса и сокращения статей на финансирование зарплат учителям и медикам, увеличивать расхода на содержание Офиса Президента не совсем верно в сложившейся экономической ситуации, информирует enovosty.com/news.

«Мне сложно отвечать на этот вопрос. Я не уверен, что за эти деньги (увеличение расходов на ОП — прим. ред. ) можно было бы решить глобальные вопросы социального обеспечения. Но я согласен, что это не очень знаковая и символическая вещь, и в этом году от неё можно было бы отказаться», — отметил нардеп.

Также Гетманцев прокомментировал митинг ФОПов под стенами Верховной Рады, отметив, что диалог между властью и представителями малого бизнеса будет продолжен. Но вместе с тем, нардеп выразил сомнения, что данный диалог приведёт к полной отмене фискализации, как этого требуют митингующие. Нардеп отметил, что отмена фискализации недопустима, поскольку Украина должна стремиться стать цивилизованной страной, а не страной, где процветает контрабанда.

«Фискализация — это один из мощных инструментов, который способен противостоять распространению контрабанды. Более того, это защита потребителя от злоупотреблений продавцов тех или иных видов товаров. Эти инструменты работают не только в Европе, но и в Беларуси, России, в Казахстане и Азии. И говорить, что у нас какой-то особенный путь в этом направлении — это манипулировать общественным мнением», — убеждён нардеп.

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