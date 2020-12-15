Это бюджет тёплой ванны Зеленского и силовиков, которые ее охраняют, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Это бюджет тёплой ванны Зеленского и силовиков, которые ее охраняют, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Это бюджет тёплой ванны Зеленского и силовиков, которые ее охраняют, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему не поддержал нынешнюю редакцию Бюджета-2021, а также рассказал какие партии голосовали за данный бюджет вместе с президентской партией.

Гончаренко убеждён, что увеличение финансирования Офиса Президента, а также силовых структур предусмотренных в Бюджете-2021 говорит о том, что Президент продолжает находиться в тёплой ванне, игнорируя реальные проблемы в стране, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, бюджет в нынешнем его виде, поддерживают кроме депутатов из партии «Слуга народа», группа «Довіра», фракция «За майбутнє», а также фракция «Батьківщина». По словам Гончаренко именно эти политические силы и есть реальная власть в стране и должны нести ответственность за то, что сейчас происходит.

Гончаренко отметил, что нынешний бюджет нереалистичный и выполнить его будет крайне проблематично.

«Таможенная служба говорит, что не сможет собрать то, что запланировано в бюджете. Минфин утверждает, что не сможет заимствовать столько, сколько запланировано. Извините, а как профинансировать этот бюджет? Это катастрофа», — утверждает нардеп.

Читайте: Украинцев будет проверять и штрафовать новый коммунальный орган: подробности