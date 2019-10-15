Сначала аудит стратегических объектов и только затем приватизация, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Сначала аудит стратегических объектов и только затем приватизация, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Сначала аудит стратегических объектов и только затем приватизация, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Аудит всех стратегических объектов должен предшествовать отмене моратория на их приватизацию в Украине. Такую точку зрения сегодня высказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Депутат убеждена, что только после тщательного аудита, можно определить перечень объектов, которые не могут ни при каких обстоятельствах быть приватизированы, информирует enovosty.com/news.

За долгие годы независимости, огромное количество стратегически важных объектов было внесено в перечень на запрет приватизации и без тщательного анализа, просто взять и отметить запрет на все эти объекты, будет крайне рискованно, особенно учитывая ту ситуацию в которой мы все находимся, подчеркнула Ирина Верещук.