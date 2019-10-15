Приостановка переговоров с МВФ из-за Привата. Появились пояснения ситуации

Главная » Последние новости » Новости экономики » Приостановка переговоров с МВФ из-за Привата. Появились пояснения ситуации Приостановка переговоров с МВФ из-за Привата. Появились пояснения ситуации

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Информация о том, что Украина приостановила сотрудничество с Международным валютным фондом, не соответствует действительности

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Таким образом глава ведомства прокомментировал опубликованные информагентством Reuters слова заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой. Она прокомментировала информацию о заморозке переговоров Украины с Международным валютным фондом, вызвав очень бурную реакцию, информирует enovosty.com/news.

Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети написал о том, что слова о заморозке переговоров на самом деле неправдивые. Он также сообщил о грядущей встрече министра финансов, председателя правления Нацбанка и самого Милованова с МВФ. Переговоры должны состоятся уже на этой неделе в Вашингтоне.

Также, министр экономического развития прокомментировал болезненный вопрос «Привита». По его словам, эта ситуация никак не нарушает договоренности с ключевым кредитором Украины.

Милованов также напомнил о посте самой Екатерины Рожковой, опубликованном 13 октября. Там она попыталась пояснить в чём суть ситуации со скандальным интервью, добавив, что диалог с фондом и далее идёт.

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