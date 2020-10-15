Игорь Резник о борьбе с контрабандистами: «Не стоит бросать вызов государству»

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Начальник департамента противодействия нарушениям таможенных правил Государственной таможенной службы уверен, что представители групп влияния, связанные с контрабандистами, будут любыми способами добиваться его увольнения из-за борьбы с контрабандой.

Об этом Резник заявил в интервью ресурсу Delo.ua.

«Неделю у меня, не переставая, звонил телефон… С предложениями «договориться», с угрозами. Ни первое, ни второе не сработало. Теперь я ожидаю, что от слов моих, так сказать, оппоненты, перейдут к делу. Мне уже когда-то поджигали машину. Однако меня это не остановило тогда, не остановит и сейчас», — обещает таможенник.

Основным инструментом давления при этом, по словам И. Резника, будут заказные материалы в СМИ, целью которых является максимально испортить репутацию чиновника и вынудить его уйти в отставку из-за общественного резонанса. Но Игорь Резник уверен, что в его случае вышестоящее руководство – Таможенной службы и Министерства финансов – понимает суть таких приемов и не будет принимать поспешных решений.

Также он отмечает, что для полноценной работы таможни вовлеченность органов власти должна быть гораздо большей.

«…нужна полная поддержка всех органов власти. Сейчас таможня остается на правах падчерицы. К ней есть претензии практически у всех… Таможня должна получить поддержку от Минфина и Кабмина, а также от Верховной Рады на принятие всех необходимых нормативно-правовых актов. Правоохранители должны обеспечить защиту таможенников. В том числе и от информационных атак, — подчеркивает Резник. — Ну и конечно — уровень материального обеспечения… от зарплат и социального пакета, до технических средств и инфраструктуры».

Но и в текущих условиях Департамент по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями делает значительные успехи в противодействии нелегальным перевозкам и «серому импорту»: по итогам сентября бюджет получил дополнительно 1 млрд гривен, которые в ином случае ушли бы в теневой оборот благодаря схемам на границе. И, хотя участились жалобы на задержки таможенного оформления, И. Резник считает, что действительно честному бизнесу ничего не угрожает.

«Если с документами и грузом все в порядке, оформление не останавливается ни на минуту. Да, иногда ликвидация системных схем требует грубой работы. И действительно, какие-то компании могут попасть под дополнительные формы контроля, — признает чиновник. — Но подчеркну. Если мы будем видеть попытки махинаций и минимизации, на регалии и членство в бизнес-ассоциациях никто смотреть не будет».