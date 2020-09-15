В ОПЕК рассказали о будущем нефти

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ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в ближайшие годы

Организация стран — экспортёров нефти ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в текущем году на 0,4 миллионов баррелей в сутки. Согласно новому прогнозу картель ждёт сокращения спроса на 9,5 миллионовн баррелей в сутки — до 90,2 миллионов баррелей, информирует enovosty.com/news.

В сентябрьском прогнозе говорится о том, что ожидания по спросу изменились из-за слабых экономических данных из азиатских стран. В особенности это касается Индии. В организации полагают, что восстановления спроса будет затянуто и в следующем году. Также, в очень медленных темпах возобновляется потребление топлива в транспортной отрасли развитых государств. К этому добавляются и риски новых вспышек коронавируса, которые всё ещё не сняты и учитываются в прогнозах.

Вместе с тем, в ОПЕК повысили прогнозы по росту предложения «черного золота» из стран «не ОПЕК» на 360 тысяч баррелей за сутки. Причина — возобновление бурения в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Южной Америке. В частности, показатели по Штатам выросли на один миллион баррелей в сутки в месячном выражении.

В докладе также отмечается, что всего в этом году добыча нефти в США уменьшится на миллион баррелей в сутки, в России — на 1,1 миллион.

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