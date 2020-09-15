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Экономика уничтожена, все украдено и распилено, с МВФ будем рассчитываться живым товаром, — Илья Кива (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Экономика уничтожена, все украдено и распилено, с МВФ будем рассчитываться живым товаром, - Илья Кива (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Илья Кива рассказал, почему бюджет Украины на 2021 год является профанацией Кабмина, почему повышение минимальной зарплаты в новом бюджете - это манипуляция власти в предверии местных выборов, что страна может предложить МВФ за новый транш и почему экономика Украины медленно умирает. Об этом и многом другом смотрите в сюжете.

«Экономика уничтожена и страна умирает. Это я говорю с полной ответственностью за свои слова. Предприятия остановлены, практически все распродано, украдено и распилено. Бюджет наполнять нечем. Мы опять рассчитываем на западные кредиты МВФ? Нам им больше нечего предложить. Чем мы рассчитываться будем? Живым товаром?», — в сердцах отметил народный депутат, информирует enovosty.com/news.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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