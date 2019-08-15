Bloomberg: Украинская экономика на подъеме, несмотря на замедление роста в Европе

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Украинская экономика за предыдущий квартал этого года показала стремительный рост несмотря на замедление экономического роста в Европе из-за мировых тенденций и торговой войны США и Китая

Обнародованные на этой неделе статистические данные демонстрируют стремительный рост украинской экономики несмотря на замедление экономического роста в Европе из-за мировых тенденций и торговой войны США и Китая, — сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

Рост украинского ВВП за II квартал этого года составил 4,6%, что, по мнению аналитиков, является очень позитивной тенденцией. Сотрудник Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо сообщил, что первые результаты развития украинской экономики очень вдохновляют. Компания Шабо ожидает принятия Украиной новой программы МВФ. Кроме того, аналитик подчеркивает, что эффективность работы нового президента будет также существенно зависеть от реформирования судебной системы.

Необходимо отметить, что после начала военных действий на Донбассе экономика Украины переживает тяжелые времена. Однако поддержка МВФ и международных партнеров позволили экономике Украины выйти их рецессии. План реформ нового президента Украины сосредоточен на приватизации, проведение судебной и земельной реформ. Сокращение инфляции позволило Национальному банку Украины уменьшить наибольшую в Восточной Европе учетную ставку.

Однако, по мнению экспертов, сохранить ускорение темпов ВВП будет не просто, так как уменьшение роста мировой экономики существенно сократит спрос на аграрный экспорт и украинские металлы. Также новому президенту необходимо остановить стремительный поток эмиграции граждан в более богатые страны ЕС.

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