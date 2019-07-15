Взлет овощей на 52%: Эксперт рассказал о самых «золотых» овощах

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По данным Государственной службы статистики за первое полугодие 2019 года овощная корзина подорожала на 52 процента, с 56,6 к 86 гривная.

Экономист Алексей Дорошенко на своей странице в facebook рассказал о том, что лидером по удорожанию в этом сезоне стал картофель, который «переплюнул» даже лук, который ранее поверг своей ценой в шок украинцев, информирует enovosty.com/news.

«Картофель в декабре прошлого года стоил в среднем по стране 8 гривен, а в июне цена достигла 17,3 гривен. Картофель за первое полугодие подорожал в 2,2 раза. Вчера сам покупал на селе молодую большую картошку по 20 гривенза килограмм, а совсем маленькую — по десять гривен.

На втором месте овощной иерархии, по словам эксперта, оказался свекла, которая за этот год стала дороже на 80 процентов. В декабре

прошлого года его цена была 10,9 гривен, а в первый летний месяц 2019 года — уже 19,7 гривен. А вот морковь прибавила в цене с декабря 2018 года по июнь этого 72%, поднявшись с 12 до 20,6 грн. А вот стоимость лука, который в последние годы был лидером дороговизны, выросла всего на 11%, с 16,8 гривен к 18,7 гривен.

Капуста в этом году сильно прыгала и её стоимость в отдельных месяцах достигала в магазинах 35 гривен за килограмм. Но по итогам полугодия видим скромные девять процентов роста. Если в декабре прошлого года она торговалась по 8,9 гривен, то сейчас её средняя стоимость составляет 9,7 гривен.

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По официальным данным в июне капуста подешевела на 48%, лук — на 34%, свекла — на 9%, а морковь — на 8%. В то же время поднялась стоимость картофеля — на 23 процента:

«По данным собственного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей цены на овощи борщового набора, с 1 января по 1 июля 2019, выросли на 55%. Морковь подорожала на 85%, свекла — на 83%, картофель — на 78%, лук — на 15%, а капуста — на 11%.

Минимальная зарплата за это время выросла на 12,1%, средняя пенсия — на 11,1%, средняя зарплата — на 11%, а инфляция — на 3,6%», — констатировал экономист.