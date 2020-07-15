У Украины есть шанс увеличить количество рабочих мест, — мнение

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Наличие экономической стратегии позволит нам более эффективно развивать экономику страны.

Такое мнение выразил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин: , информирует enovosty.com/news.

«Нам необходимо больше 100 миллиардов долларов инвестиций в транспортную инфраструктуру. Это сотни тысяч рабочих мест только на создание инфраструктуры, а потом ещё сотни тысяч рабочих мест в её обслуживании. Нам необходимо не менее 100 миллиардов на развитие нашего энергетического сектора. Причем не только для самообеспечения энергоресурсами, а для того, чтобы занять место влиятельного игрока на европейском рынке. Здесь десятки сотен тысяч рабочих мест также могут и будут созданы. Цифровая инфраструктура… Развивая её, Украина может создать десятки тысяч рабочих мест. Наша задача — обеспечить условия: честные правила, честные суды, наличие стратегии развития страны. Мы верим в том, что буквально через несколько лет после активного развития такой стратегии у нас начнётся серьезный дефицит трудовых ресурсов. Часть их будем возвращать из тех стран, куда украинцы мигрировали. Нам уже нужно начать готовить миграционную политику, которая будет предусматривать абсорбцию людей и их обучение из других регионов, как это делают развитые страны в мире. Но, повторюсь, нужна первичная стратегия! Например, Польша свою стратегию экономического развития утвердила ещё в 2013 году, и буквально через десять лет они начали привлекать украинцев, потому что своих людей уже не хватало. Сами по себе рабочие места не создаются», — рассказал эксперт.

Отметим, ранее Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявило том, что баланс по безработице в Украине сегодня контролируемый — не произошло существенного скачка числа безработных.