Ноу-хау от ГНС: расчет дополнительных поступлений в госбюджет базируется на предположениях

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Заместитель Председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгений Олейников во время брифинга по функционированию СМКОР (системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных - ред.) фактически признал, что расчеты дополнительных поступлений в госбюджет от налога на добавленную стоимость (НДС) базируются в основном на предположениях.

Евгений Олейников

«Я принципиально сейчас не буду озвучивать слово «план» или «выполнение планов». Могу сказать, что, по мнению руководства ГНС, сам подход и оценка работы по планам не является достаточно объективным. Что такое вообще «план»? Это позиция полномочного лица о том, какой объем финансового ресурса должна поступить в той или иной бюджет. Если мы говорим о государственном бюджете, то это позиция ВР. Но в любом случае можно спорить: обоснован тот или иной план или необоснован, слишком он высокий, или слишком он низкий. Поэтому мы исходим из того, что должна быть система объективных показателей, основанных на экономическом анализе, которые позволяют оценивать работу независимо от того насколько они соответствуют формальным показателям. План — это скорее внутренний показатель профессионалов для профессионалов, которые могут оценить не только общую цифру, но и ее обоснованность», — сказал чиновник.

Напомним, ДПС, СБУ и Минцифры удалось установить ошибку в алгоритме работы системы мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС. Мошенники могли воспользоваться этой ошибкой и имитировать свое соответствие критериям безусловной регистрации. ГНС отчиталась, что благодаря этому в государственный бюджет дополнительно поступило 9,5 млрд. грн за два месяца. Однако, со слов Олейникова, стало очевидным, что «налоговая эффективность» о которой поспешили заявить в ГНС, увеличилась как раз не за счет «создателей схем», но и за счет 70-80% добросовестного бизнеса.

«НДС — это налог, который взимается на потребление. То есть определенная доля этого налога в конечных продажах. Так вот доля налога объема реализации по аналогичным периодам прошлого года составляла 2,5%. Сейчас она составляет 3,1% — в мае и 3,4% — в июне. Если мы просто возьмем и посчитаем сколько налоговых обязательств было бы задекларировано и уплачено, если бы мы оставили налоговую эффективность на том же уровне и посмотрим на разницу, то мы поймем откуда взялась те дополнительные средства о которых мы сейчас говорим. Но принципиально сразу хочу подчеркнуть, что это вовсе не означает, что это все непосредственно забрали у создателей схемы. Дело в том, что у нас, по глубокому убеждению ГНС, по меньшей мере 70-80% плательщиков являются вполне добропорядочными и готовы платить налоги», — говорит заместитель Председателя ГНС.

Кроме того, некоторые народные депутаты и эксперты в области финансов считают, что «дополнительные поступления» смогли «нарисовать» фактически за счет уменьшения плана по поступлениям в госбюджет на треть. Поэтому, о какой успешной борьбе со схемами идет речь?

Так, председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что

государственные налоговая и таможенная службы показывают «негативные результаты» работы после смены руководителей. В частности, по работе налоговой Гетманцев отмечает два момента: существенное снижение плана и сокращение поступлений по сравнению с 2019 годом.

«План был сильно скорректирован, и индикативы снижены с 31 млрд до 21,3 млрд. грн. Вопрос к министру финансов — разве экономика страны упала на 30%? Нет. Почему такое снижение? По сравнению со старыми индикативами невыполнение плана составило 15%. В июне мы снова (как и в мае) видим уменьшение поступлений (26,7 млрд при 28 млрд в 2019)», — пояснил он.