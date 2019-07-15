Названы любимые курорты украинцев за границей и в Украине

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Стало известно, какие курорты чаще всего гуглят украинцы

В Google проанализировали поисковые запросы украинцев, которые вбивали в поисковую строку слова «отдых в» и «відпочинок в» в последнее время. В результате интернет-корпорация сумела составить рейтинг самых популярных курортных направлений. На самом деле, нет ничего необычного и нового: тройка лидеров остается неизменной на протяжении длительного времени, информирует enovosty.com/news.

Так, на первом месте остается Турция, куда из года в год летает большое количество украинцев. На втором месте — Египет, на третьем — Болгария. Кроме того, украинцы часто летают в Грузию, Кипр, Грецию, Черногорию, Хорватию, Тунис и Испанию.

Кроме того, украинцы не забывают и о курортах на территории своей страны. В Google подтвердили, что украинцы часто спрашивают у поисковика об отпуске в городе Бердянск, Одессе или же в горах на Западе страны. Кроме того, не против отдохнуть в летнее время и Кирилловке, Затоке, Геническе, Лазурном, Крыму, Железном Порту и Урзуфе.

Напомним, ранее посол Грузии заявил о том, что тарифы для туристов, желающих отдыхать в Грузии, нужно пересмотреть. Там считают, что поток туристов может увеличиться в два раза.

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