Эксперт рассказал о трех черных метках в национальной энергетике Украины

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Карантин окончательно обнажил избыточность действующих энергомощностей Украины.

Об этом рассказал глава правления Восточноевропейской ассоциации развития водородной экономики Александр Пилипенко. По его словам, в Украине упорно настаивали, что действующая энергоотрасль может успешно прослужить до 2035 года, но три черных метки настигли страну к концу первого квартала 2020 года:, информирует enovosty.com/news.

«По началу затормозился рост экономики, а значит и энергопотребление. Затем ощутили в энергобалансе дестабилизирующую роль внезапно выросшей солнечной генерации, а карантин окончательно обнажил избыточность действующих энергомощностей. Тем временем, мы получили 22-го министра энергетики, (а в этом году — уже третьего по счету – прим. ред.), который впервые реально стал перед выбором остановки энергомощностей. Давайте поразмышляем, гидроэнергетику останавливать не целесообразно. Тепловая генерация – обеспечивает баланс, за инвесторами в ВИЭ — стоит Закон. Пришлось жертвовать остановкой значительной части атомной генерации. То есть, самой грязной оставшейся составляющей генерации, мы нивелируем стохастичность «зеленой» генерации. Это полный «противоток» общемировому тренду. Теперь о главных бенефициарах кризиса в энергетике. Пока в значительных «плюсах» — старая угольно-газовая генерация. Условия для этого создали госчиновники, которые рулили энергетикой. Все профессионалы отчетливо осознавали дефицит балансирующих мощностей. Днестровская и Ташлыкская гидроаккумулирующие станции сооружаются уже на протяжении трех десятков лет и далеки от достижения плановых мощностей. Все государственные управленцы сознательно, многие годы, дружно создавали условия монополисту на право зарабатывать на балансировке за счет тепловой генерации», — рассказал эксперт.