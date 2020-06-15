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Стало известно, как и когда изменится минимальная зарплата в Украине

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Минимальную зарплату для украинцев со второго полугодия текущего года нужно повышать

Во втором полугодии в Украине нужно увеличивать минимальную заработную плату. Такое мнение выразила министр соцполитики Марина Лазебная, информирует enovosty.com/news.

Глава ведомства полагает, что увеличивать минималку нужно уже со второго полугодия 2020 года. По её словам, сегодня Министерство финансов и Министерство экономики занимается расчетами, чтобы определить, какой должна быть эта сумма. К тому же, ведомства рассчитывают, как такой мультипликатор будет работать на страну.

Группа народных депутатов зарегистрировала проект закона, в котором предлагается повышение минималки с 1 июля до ожидаемого фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно законопроекту, в месячном размере с июля украинцы должны минимально получать 5238 гривен, с начала октября — 5359 гривен.

Справка: Согласно бюджету на текущий год, минимальная зарплата составляет 4 723 гривен в месяц или 28,31 гривен в час. Это примерно в десять раз меньше, чем получают французы, немцы или бельгийцы.

Читайте: Где в Украине получают меньше минималки


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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