Иван Компан рассказал о влиянии повышения минимальной зарплаты на экономику страны

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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы

С вопросом относительно влияния повышения заработной платы на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану, информирует enovosty.com/news.

Иван Компан сообщает, что повышение минимальной заработной платы должно оказать влияние на объем поступления налогов в бюджет

«Минимальные зарплаты оказывают влияние на налоги, так как у нас многие налоги привязаны к минимальной заработной плате. И когда поднимается заработная плата, то должен увеличиться размер налогов, которые необходимо заплатить. То есть налоги растут», — сообщает Иван Компан